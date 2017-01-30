Джигурда погодився перевіритися у психіатра

При цьому здати потрібні аналізи шоумен погодився тільки в присутності "незалежної преси, яка не піддається мафіозній порнографії". Про це він також повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я пройду обстеження і доведу, що Микита Джигурда нормальний, геніальний, сексуальний великий російський артист", - написав він.

Відзначимо, раніше шоумена неодноразово дорікали в тому, що він нібито психічно не урівноважений. Так, при розлученні артиста з фігуристкою Мариною Анісіною остання заявила, що побоюється за їх спільних дітей.