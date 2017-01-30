Співачка Ріанна дуже жорстоко висловилась на адресу Трампа

Американська співачка Ріанна в своєму твіттері жорстко висловилася про нового президента США. «Огидно, - пише Ріанна. - Жахливі новини. Америку руйнують у нас на очах. Наскільки ж аморальною свинею потрібно бути, щоб влаштувати таке лайно?». Швидше за все, гнів поп-співачки і актриси викликали заходи щодо посилення міграційного законодавства США, які проводить Трамп. Так, своїм указом президент обмежив в'їзд в країну власників грін-кард з семи близькосхідних країн. Крім того, як він і обіцяв раніше, розпорядився про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Ріанна виступила з жорсткою критикою Трампа і його міграційної політики.Нагадаємо, Ріанна народилася не в США, а приїхала в країну з батьками з Барбадосу, коли їй було 16 років.