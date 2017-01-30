Актрису Олену Ксенофонтову визнали винною у жорстокому побитті чоловіка

Громадянський чоловік звинувачує її в жорстокому побитті та через суд хоче забрати дочку - 6-річну Соню.

Тільки в 37-років після двох невдалих шлюбів Олена, познайомившись з Олександром, вирішила, що нарешті зустріла свою долю. Високий, статний, блакитноокий юрист відразу справив на неї враження. Незабаром закохані стали жити разом на території Олени, а через деякий час Олександр підніс цивільній дружині королівський подарунок - 4-х кімнатну квартиру в Москві. Однак через п'ять років спільного життя в сім'ї актриси почалися проблеми. Чоловік мало заробляв, без кінця доводив її своїми ревнощами, а одного разу Олена зловила його на зраді і запропонувала роз'їхатися. Тоді Олександр заявив, що вона повинна повернути йому квартиру. Але віддавати було нічого, Жінка продала її, щоб зробити ремонт у своїй оселі, тому, незважаючи на сварки, подружжя продовжувало існувати на одній території.

Актриса з цивільним чоловіком

А одного разу Олександр написав на Ксенофонтову заяву в поліцію, в якій повідомив, що вона побила його, завдавши кілька ударів кулаком, після яких чоловік втратив свідомість. Однак Олена стверджує, що напад був скоєний саме на неї, і колеги актриси не вірять, що ця тендітна жінка могла нокаутувати чоловіка.

За словами Олени, коли вона заявила, що він повинен покинути її житло, Олександр вирішив повернути собі подаровані їй квадратні метри, і як адвокат зумів підлаштувати ситуацію, що дозволяє на законних підставах анулювати дарчу на квартиру.За рішенням суду актриса Олена Ксенофонтова була визнана винною по 116 статті КК і засуджена до штрафу за хуліганство. Більш того, Олександр хоче забрати в Олени дочку, але жінка подала апеляцію в надії на те, що суд перегляне кримінальну справу і визнає її невинною.