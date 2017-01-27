Мадонна хоче бути схожою на Анджеліну Джолі

Мадонна вже є матір'ю чотирьох дітей - двох рідних і двох прийомних. Однак цього співачці мало. Вона хоче взяти з притулку ще двох і стати, як Анджеліна Джолі, матір'ю шістьох дітей. Але розповідати про це артистка поки не поспішає. Навпаки, старанно приховує процес усиновлення.

Нагадаємо, кілька днів тому представники уряду Малаві повідомили, що Мадонна зробила запит з проханням усиновити двох дітей з притулку, розташованого недалеко від столиці Лілонгве. І в очікуванні вердикту суду, який повинен вирішити, дозволити поп-зірці усиновлення чи ні, прилетіла в цю африканську державу. Однак Мадонна поспішила спростувати чутки, запевняючи, що знаходиться в Малаві для того, щоб відвідати дитячу лікарню в Блантайрі і перевірити роботу свого благодійного фонду.

Але вчора інформацію про усиновлення підтвердила Люсі Бандазі - прес-секретар Міністерства з питань соціального забезпечення жінок, дітей та інвалідів. Вона доповіла, що артистка хоче стати мамою для двох чотирирічних сестер-близнючок Стелли і Естер, які проживають в притулку вже два роки. Бандазі також додала, що на винесення рішення суду знадобиться три тижні, протягом яких соціальні працівники, згідно з правилами, будуть вивчати всі аспекти життя Мадонни. А трохи пізніше папараці вдалося зняти, як Мадонна виходить з будівлі суду в Лілонгве, куди вона раніше віддала всі необхідні для процесу усиновлення документи.

Чому співачка намагається приховати, що хоче взяти дівчаток з притулку, поки не відомо. Можливо, артистка просто боїться наврочити.