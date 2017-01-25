Дочка Майкла Джексона заявила, що її батько був убитий

Вісімнадцятирічна дочка легендарного американського співака Майкла Джексона, Періс-Майкл Джексон, оголосила про те, що не вірить в смерть батька від природних причин. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю Rolling Stone.

Дівчина переконана в те, що її батько був навмисно вбитий. Періс також підкреслила, що батько вимовляв фразу: "одного разу я буду вбитий".

У бесіді з журналістом видання спадкоємиця співака зазначила, що це, на її думку, очевидно.

"Це звучить як теорія змови або як повна нісенітниця, але справжні фанати і всі члени сім'ї знають це", - сказала вона.

Хто міг бути вбивцею Майкла Джексона, дівчина не уточнила - за її словами, його смерті бажали безліч людей. Періс має намір знайти винних.

Нагадаємо, Майкл Джексон пішов з життя 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі через передозування лікарських препаратів - зокрема пропофолу. У нього залишилися троє дітей - син Прінс Майкл Джексон і дочка Періс-Майкл Кетрін Джексон, народжені в шлюбі з колишньою медсестрою Деббі Роу, а також син Прінс Майкл Джексон Другий, народжений від невідомої сурогатної матері.