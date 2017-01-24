Вікторія Боня і Анна Калашникова "підмочили" репутацію готелів Дубая

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Раніше стало відомо, що фешенебельні готелі курорту заборонили кільком дівчатам з Росії викладати в соцмережах свої знімки, зроблені в апартаментах готелів. Справа в тому, що готелі, за словами представників їх адміністрацій, позиціонували себе як місця для сімейного відпочинку. Однак після відвертих знімків російських красунь репутація готелів виявилася серйозно підмоченою.

Відзначимо, що серед дівчат, які викладали відверті знімки в Мережі, прикріплюючи геолокацію з дубайських готелів, як пише видання Daily Mail, виявилися Вікторія Боня, актриса Анна Калашникова, колишня дівчина Тіматі Олена Шишкова і інші.