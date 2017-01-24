Ксенія Собчак покинула сина заради модного показу в Парижі

Незважаючи на малий вік дитини, Собчак, яка поєднує роботу на телебаченні з посадою головного редактора глянцевого видання, на тиждень полетіла в Париж, щоб відвідати Тиждень Високої моди-2017. Париж для Ксенії став першим закордонним відрядженням після народження Платона. Раніше молода мама неодноразово говорила, що годує сина грудьми, а під час її відсутності бабуся і няня дають малюкові зціджене за допомогою молоковідсмоктувача молоко. Саме цей прилад дозволив Собчак полетіти до Франції. На паризькому показі окрім Собчак були помічені модель Наталія Водянова, Яна Рудковська і російський дизайнер Уляна Сергієнко. Саме завдяки Уляні, метка «блондинка в шоколаді», прихильниця люрексу і стразів, перетворилася у витончену світську даму та ікону стилю.