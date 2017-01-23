9-річна дочка Дани Борисової влаштувалася на роботу

Відома телеведуча Дана Борисова на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм поділилася з передплатниками радісною новиною: її 9-річна дочка Поліна отримала свою першу роботу. Не так давно дівчинка під керівництвом мами почала знімати кулінарні відеоролики. Її помітили власники одного сайту і запропонували стати ведучою на їх інтернет-ресурсі.

Кулінарна рубрика Полінки наробила галасу і аккаунт смішних і затишних піжам запросив Поліну стати телеведучою і записувати програми на їхньому сайті, потім вона буде підкорювати ютуб. Та ще й за зарплату!» - написала Дана у своєму блозі. Як пише uznayvse.ru, в кінці минулого року Дана Борисова в черговий раз виявилася в епіцентрі скандалу. Її колишній коханий екс-учасник реаліті-шоу «Дом-2» Денис Козлович в ефірі каналу «Росія-1» звинуватив телеведучу в алкоголізмі і повідомив, що у неї бувають провали в пам'яті. Ображена жінка подала на Козловича заяву в прокуратуру.