Катерина Варнава виходить заміж

Про це щасливу в житті кожної дівчини подію артистка повідомила кореспондентам популярного глянцевого видання і взяла участь у фотосесії для його обкладинки. Перед камерами Варнава позувала разом зі своїм майбутнім чоловіком Костянтином Мякіньковим. Зйомки проходили в самому серці Москви - на Красній площі, біля ГУМ-ярмарки.

До речі, перш ніж поринути у весільні клопоти, закохані встигли відпочити в Іспанії і тепер з новими силами готові приступити до роботи і підготовки торжества. Тим більше, що Катерина вже познайомилася з майбутньою свекрухою.

Як повідомляє uznayvse.ru, свою творчу кар'єру Катерина Варнава почала ще у 2003 році в команді КВН «Свої секрети». А в 2008 році вона вперше виступила на телебаченні в «Comedy Woman» в образі «секс-символу шоу».