Надія Грановська-Мейхер заморозила стовбурові клітини дочки

Подружжя виховує двох дочок - 5-річну Анну і півторарічну Марію. Коли їх перша дочка з'явилася на світ, незважаючи на те, що Михайло був присутній при пологах, він відмовився перерізати пуповину і надав можливість зробити це лікарям.

Справа в тому, що бізнесмен вирішив зберегти пуповинну кров дівчинки, з якої згодом можна буде витягти стовбурові клітини і застосувати їх для лікування серйозних захворювань. Зараз пуповинна кров дочки Грановської зберігається в спеціальному банку. Надія каже, що це задоволення не з дешевих, але вони можуть собі це дозволити.

Нагадаємо, крім дочок у Надії Грановської є старший син - 14-річний Ігор. Хлопчика вона народила в 2002 році від бізнесмена Олександра Ліщенка на самому початку своєї запаморочливої ​​кар'єри. Перший час поки мама їздила на гастролі, Ігор жив з бабусею в Італії і навіть у свій час називав її мамою.