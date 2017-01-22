Назвали причину смерті Джорджа Майкла

Британський поп-виконавець Джордж Майкл помер на 53-му році життя від наркотиків, передає Mirror з посиланням на його партнера Пола Стага.

Стаг заявив, що співак міг змішати відразу кілька препаратів і антидепресантів з алкоголем.

За його словами, у Джорджа Майкла була наркотична залежність протягом багатьох років. І нібито він не міг обійтися без екстазі в інтимному житті.

Поліція все ще не дає офіційного висновку про причини смерті співака.