Репер Тіматі здолав крокодила (фото)
Репер звернувся до свого знайомого з проханням зробити зі спійманого ним крокодила куртку.
Російський реп-виконавець Тіматі, який любить екстрим, під час чергового відпочинку зробив незвичайне фото. На ньому артист показав, що воював з крокодилом, який йому підкорився.
На фото лідер Black Star тримає небезпечну тварину за хвіст. При цьому ніякого страху Тіматі не відчуває.
Репер навіть звернувся до свого знайомого з проханням зробити зі спійманого ним крокодила куртку.
"Куртку мені зробиш?" - написав Тіматі.