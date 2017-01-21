Репер Тіматі здолав крокодила (фото)

Російський реп-виконавець Тіматі, який любить екстрим, під час чергового відпочинку зробив незвичайне фото. На ньому артист показав, що воював з крокодилом, який йому підкорився.

На фото лідер Black Star тримає небезпечну тварину за хвіст. При цьому ніякого страху Тіматі не відчуває.

Репер навіть звернувся до свого знайомого з проханням зробити зі спійманого ним крокодила куртку.

"Куртку мені зробиш?" - написав Тіматі.