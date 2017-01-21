Актриса Крістен Стюарт зайнялась науковою діяльністю в галузі штучного інтелекту

Виконавиця ролі Белли в "Сутінках" виступила в якості співавтора при створенні наукової роботи, присвяченої питанням машинного навчання.

Інформація про дослідження з'явилася на сайті бібліотеки Корнельського університету. В роботі мова йде про технології штучного інтелекту, що дозволяють змінювати візуальний стиль за допомогою нейронних мереж.

Сама Стюарт зробила режисерський дебют, представивши для роботи фільм Come Swim, який використовує існуючі алгоритми для зміни кадрів.