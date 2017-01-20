Плаття Дженніфер Лопес розійшлося по швах на врученні премії People’s Choice Awards (відео)

У Лос-Анджелесі на врученні премії People's Choice Awards-2017 із зіркою Дженніфер Лопес стався конфуз.

Коли знаменита на весь світ співачка піднімалася на сцену, щоб отримати нагороду, її плаття буквально розійшлося по швах. Діру на платті зняли камери журналістів.

Лопес отримала нагороду в номінації "Улюблена актриса кримінальної драми ТВ" за роль Харлі у "Відтінки синього".