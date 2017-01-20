Вікторія Боня виявилася побічно причетною до скандалу, повязаного з її бізнесом

Нещодавно телеведуча оголосила про запуск власної лінії купальників, проте виявилося, що її партнеркою по бізнесу була жінка, що займається сутенерством. У всякому разі, Боні надіслали якісь незаперечні докази, що стосуються діяльності цієї дівчини. Ім'я дівчини модель називати не стала, але зазначила, що, не бажаючи псувати свою репутацію, повністю припинила співпрацю з неблагонадійним партнером.

Як повідомляє uznayvse.ru, в результаті цієї скандальної історії Боні довелося відкласти повноцінний старт виробництва своїх купальників, проте передплатники інстаграма зірки поставилися до події з розумінням.