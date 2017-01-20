Старша дочка Валерія Меладзе вийшла заміж

Нещодавно старша дочка Валерія Меладзе Інга вийшла заміж за англійця Норі Вергіза. Скромне весілля, на якому були присутні всього 16 осіб, відбулася в Кембриджі.

«14.01.2017. Важливий день, скромне торжество. Не можу дочекатися пережити це ще раз з великим розмахом у жовтні», - написала дівчина на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм.

Привітати молодих приїхала колишня дружина Валерія Ірина з молодшою ​​дочкою Ариною. Середня - Соня бути присутньою на одруженні сестри не змогла, оскільки здавала сесію, а вічно зайнятий Валерій Меладзе привітав дочку по телефону. Втім, Інгу не засмутило, що приїхали не всі рідні, адже справжнє велике весілля з розкішним столом і численними гостями намічене на жовтень.

Ірина каже, що в якості весільного подарунка вона піднесла молодятам набір срібного посуду, який на перших порах дуже стане в нагоді подружжю. Редакція uznayvse.ru нагадує, що заручини Норі Вергіза і Інги Меладзе відбулися ще в жовтні 2015 року. Для того, щоб купити коханій перстень, Норі рік збирав гроші.