Легендарну виконавицю "ламбади" знайдено в Ріо згорілою живцем

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63-річна бразильська співачка Лоалва Браз знайдена мертвою в Ріо-Де-Жанейро. Її обгоріле тіло виявили в авто.

В даний час співробітники правоохоронних органів Бразилії з'ясовують обставини загибелі артистки. За деякими даними, поруч з будинком співачки очевидці побачили двох невідомих людей.

Співачка відома у всьому світі завдяки хіту групи Kaoma "Ламбада". Музичний колектив був утворений у Франції.