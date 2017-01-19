Ксенія Собчак займається загартовуванням двомісячного сина

З цього приводу на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм Ксюша написала великий пост і зізналася, що тільки до 35 років дозріла для народження дитини. «Сьогодні йому два місяці !!! І це, звичайно, невичерпне джерело радості і, як це не дивно, впевненості в собі. Природу не обдуриш - дивовижне відчуття наповненості і якогось міссіанства залишає відчуття того, що всі інші завдання тобі точно по плечу. І навіть втома - всмак !!! Не впевнена, що в 20 років особисто я б ставилася б до материнства так. Так що дуже важливо дарувати життя тоді, коли сам уже пожив і зрозумів про нього (про життя) хоч щось», - написала Собчак.

До речі, Ксюша, яка захоплюється йогою і останнім часом веде здоровий спосіб життя, вирішила мало не з перших днів займатися загартовуванням сина, тому регулярно купає малюка в прохолодній воді. Про це розповіла журналістам мама світської левиці Людмила Нарусова.

Загартовують дитину і купають її при температурі 33 градуси, (мені) хочеться зробити воду теплішою, але я їх слухаю, правда, мені не подобається це», - говорить Нарусова.

Однак Людмила Борисівна вважає, що не слід вказувати молодим батькам, як виховувати дитину, вони самі прекрасно знають, що робити. Нарусова радить бабусям і дідусям беззаперечно слухати дітей і робити те, що вони хочуть.

Як повідомляє uznayvse.ru, Ксенія Собчак та Максим Віторган живуть за містом в шикарному особняку. Управлятися з дитиною Ксюші допомагає не тільки бабуся, а й няня. Для маленького Платона в будинку обладнана красива і зручна дитяча, виконана в бежевих тонах. Ще до народження малюка турботливі батьки купили в неї добротні англійські меблі.