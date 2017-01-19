Дмитро Нагієв розповів про відносини з Ольгою Бузовою

Коли в інтернеті з’явилося особисте листування Ольги Бузової та Дмитра Нагієва, багато хто вирішив, що телеведучу «Дому-2» і відомого актора пов’язують не тільки дружні стосунки. Дмитро довго не коментував цю інформацію, але недавно все ж зважився розповісти журналістам про те, що його пов’язує з дівчиною.

За словами Нагієва, з Ольгою він знайомий досить давно, оскільки їм постійно доводиться перетинатися на роботі. Адже обидва артиста тісно співпрацюють з каналом ТНТ. Ольга веде скандальне реаліті-шоу, а Дмитро знімається в серіалах.

Ольга Бузова і Дмитро Нагієв

Коли Ольга переживала розлучення з Дмитром Тарасовим, Нагієв чисто по-людськи вирішив підтримати дівчину.

- У той момент, коли в Ольги та її чоловіка йшов шлюборозлучний процес, думаю, я їй допоміг. З мене фіговий психолог, я перебуваю в тому віці, коли погано бачиш - краще торкатись. На сьогоднішній день ми з Олею знаходимося в теплих дружніх стосунках. Я б не став накручувати і називати наші відносини чимось більшим, ніж вони є насправді. І в той же час не став би їх применшувати, - каже актор.

Дмитро Нагієв

Крім того, актор підкреслив, що Бузова зовсім не така, якою її бачать глядачі.

- Потрібно визнати, що багато в чому Ольга Бузова - це образ, хоча, звичайно, таргани в її голові продовжують бенкетувати, - говорить Нагієв.