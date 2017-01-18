Користувачі Мережі висміяли Ксенію Собчак за її наряд

Сучасна мода багатолика, різноманітна і часом непередбачувана. У нинішньому сезоні в тренді моделі, виконані в піжамному стилі. Тому зірок російського шоу-бізнесу на відповідальних заходах періодично можна побачити в модних нарядах, що нагадують нічні сорочки або домашні халати. Днями світська левиця Ксенія Собчак блиснула в платті від Олени Ахмадуліної. На її сторінці в соціальній мережі Інстаграм з'явилося фото, на якому Ксюша красується в бардовому плюшевому халаті і високих чоботах.

Багато користувачів спочатку навіть і не зрозуміли, що це і є плаття.

Ксенія Собчак в платті від Олени Ахмадуліної.

«Так це плаття?», «Так сміялася. Років двадцять тому у сусідки були такі штори, тільки бордового кольору, з матеріалу привезеного з Узбекистану чи ще звідкись! »,« Боже куди бомонд московський прикотився ... Масово переодяглися у велюрові піжами ще і хіт продажів по Росії. ..Тут Ксюша в халаті з хутряними рукавами ...."