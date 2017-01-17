Крістіна Орбакайте зібрала всіх трьох дітей разом

Ці канікули разом з мамою, 18-річним братом Дені Байсаровим та 4-річною сестрою Клавою вирішив провести і 25-річний Микита Пресняков. Співачка поділилася знімком, на якому всі її діти відпочивають разом на пляжі.

В Америку Микита Пресняков, до речі, приїхав зі своєю нареченою Оленою Красновою. Старший син Орбакайте в цей раз обзавівся машиною, він придбав розкішний автомобіль елітної марки. «І ось ... Тепер у мене є Mustang!»

Микита першим продовжив династію музикантів. У нього є власна рок-група MULTIVERSE, з якою він брав участь в телепроекті «Головна сцена», а як сольний виконавець він успішно виступав у кількох сезонах шоу «Точнісінько в точку».

Дені Байсаров теж дає батькам привід для гордості. Він отримав диплом з відзнакою в школі «Гнесинські віртуози». А після закінчення загальноосвітнього курсу йому вручили престижний атестат за програмою Міжнародного бакалаврату. За кількістю набраних на іспитах балів Дені зміг побити попередній рекорд свого елітного навчального закладу. Отриманий диплом відкрив для сина Крістіни Орбакайте безліч можливостей. Так як атестат є міжнародним, його приймають в більшості зарубіжних навчальних закладів.

Звичайно ж, яскраві акторські здібності демонструє і Клавдія, яка вже щосили вдома переспівує мамин репертуар і придивляється до хітів своєї бабусі Алли Пугачової.