Оля Полякова "вийшла заміж" вдруге

Оля Полякова після плідного року відновлює сили в тривалійу відпустці. Співачка з сім'єю і друзями відправилася в Індонезію на острів Балі: народна улюблениця оселилася на віллі з видом на Індійський океан далеко від туристів.

Щорічно, вирушаючи в екзотичну країну, співачка дотримується місцевих традицій у святкуванні свого дня народження. У своє "18-річчя" Полякова влаштувала костюмовану вечірку в балійському стилі.

Для святкового вечора співачка вибрала королівський весільний наряд, доповнивши його автентичним золотим вінцем. Підготовка святкового образу зайняла більше трьох годин. Всі члени сім'ї та друзі артистки також дотрималися дрес-коду вечірки.

«Одягнувши весільний наряд, я зможу сьогодні ще пару раз вийти заміж. Цікаво, а мій чоловік готовий на пару раз?», - у властивій для себе манері прокоментувала артистка.

Ранок для іменинниці почався з сюрпризів. Друзі подарували співачці величезного папугу, якого Полякова відпустить на волю по завершенню своєї відпустки - подібний ритуал дароприношення місцеві жителі проводять щодня на удачу і для благополуччя.