Вікторія Бекхем "віддячила" групі "перчинок"

Возз'єднання однієї з найпопулярніших в історії поп-груп Spice Girls під загрозою. Як пишуть британські ЗМІ, його намагається зірвати колишня солістка, а тепер зірка світської хроніки - Вікторія Бекхем. "Перчинки" збиралися в грандіозний гастрольний тур. Вперше через 9 років після розпаду.

Але Бекхем спочатку відмовилася брати участь, а тепер найняла адвокатів і заборонила виконувати старі хіти, на які у неї збереглися права. У пресі чаклують, чому вона вибрала принцип "ні собі, ні людям". У Мережі вважають, що вона просто чекає грошової компенсації. Адже її бізнес модного одягу ось-ось збанкрутує. Збитки вже більше 6 мільйонів доларів.