Джигурда розповів, скільки йому заплатили за участь у програмі, на якій хотіли запроторити його у божевільню

11 січня вийшов черговий випуск програми Бориса Корчевнікова «Прямий ефір», головним героєм якого став епатажний артист Микита Джигурда. На думку Микити, представники ЗМІ спеціально організували це шоу, щоб дискредитувати його в очах громадськості, зробити з нього божевільного і запроторити в «дурку». Джигурда каже, що за участь в шоу канал «Росія 1» заплатив йому 600 тисяч рублів. За ці гроші мафія, з якою пов'язані організатори програми, хотіла «вивести його з гри», а потім зняти з рахунку колишньої дружини Микити - Марини Анісіної 7 мільйонів євро. Щоб зірвати підступні плани мафіозі, Джигурда спеціально почав нахабно поводитися і ледь не побився з ведучим. Микита Джигурда каже, що Корчевников сам спровокував бійку Хоча артист вважає, що перед Корчевніковим спочатку була поставлена ​​задача спровокувати його на бійку. Джигурда каже, що з ефіру вирізали момент, коли телеведучий зриває з нього окуляри і кричить: «Пішов геть зі студії!», При цьому психіатр намагається заступитися за артиста.

- Це звучить фантастично і неймовірно, але це так, - каже Микита. Редакція uznayvse.ru нагадує, під час запису програми Микита Джигурда неодноразово дозволяв собі різкі висловлювання на адресу ведучого Бориса Корчевнікова і радив йому «заткнутися». У певний момент Корчевников не стримався і кілька разів штовхнув шоумена. На що Джигурда підставив щоки і почав кричати «Давай, щеня!», Провокуючи ведучого на бійку.