Вікторія Макарська ледве не померла після штучного запліднення

Сьогодні Антон і Вікторія Макарські щасливі батьки. У них підростає двоє дітей - 4-річна Марія і однорічний Іван. Однак перш, ніж відчути щастя материнства Вікторії довелося пройти через важкі випробування. Понад десять років жінка не могла завагітніти природним шляхом, тому зважилася на штучне запліднення. Її навіть не злякало можливе ускладнення, що виникає при ЕКЗ - синдром гіперстимуляції яєчників, від якого Вікторія мало не загинула.

- Стало так погано, що я зрозуміла - вмираю, - з жахом згадує Макарська. - Я почала втрачати свідомість. Лікарям довелося буквально відкачувати співачку. Їй «на живу» проколювали порожнину живота, наркоз Вікторії був протипоказаний, і відкачували рідину з внутрішніх органів. У них виявилося 2,5 літра води. Макарська каже, що їй було настільки боляче, що вона навіть не могла кричати. На щастя тоді все закінчилося благополучно.