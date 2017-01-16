Микола Басков розповів про свій перший сексуальний досвід

40-річний Микола Басков і раніше завидний наречений. Адже після розлучення зі Світланою Шпігель в 2008 році жодній жінці не вдалося довести його до ЗАГСУ. Зараз співак навряд чи зможе порахувати, скільки дам після дружини побувало в його обіймах, зате він прекрасно пам'ятає першу жінку, з якою він став чоловіком.

Микола Басков в юності

У той час 15-річний Микола промишляв продажем косметики. Її він постачав представницям найдавнішої професії, що стояли на Тверській. Одного разу, юний талант привіз косметику дамі на замовлення в будинок. Їй було років 23-30. Вона перебувала в доброму гуморі і поцікавилася у симпатичного підлітка, чи була у нього жінка.

- Роздягайся, зараз всього навчу, - скомандувала вона, почувши негативну відповідь.

Микола Басков з першою дружиною Світланою Шпігель

Нове заняття прийшлося Баскову до душі, красуня знала як сподобатися чоловікам і він неодноразово потім приходив за добавкою. Нагадаємо, зараз Микола Басков живе в гостьовому шлюбі зі співачкою Софією Кальчевою, проте закохані поки не поспішають оформляти шлюб. Софія каже, що її поки і так все влаштовує.