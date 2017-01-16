Кім Кардашьян пограбувала банда пенсіонерів

Виявилося, що майже всі учасники нальоту, здобутком якого стали коштовності на суму в дев'ять мільйонів євро, були пенсіонерами. Так, очолював групу грабіжників 60-річний Аомар Аіт Хедаш, відомий у злочинному світі як Омар Старий. Одному з нападників і зовсім було 72 роки, тоді як наймолодшому - 54. При цьому досвід не допоміг грабіжникам - всі вони були затримані менш ніж через тиждень після скоєння злочину.

Нагадаємо, Кардашян пограбували, коли вона зупинилася в невеликому приватному готелі в столиці Франції. Грабіжники, переодягнені у форму поліцейських, увірвалися в номер зірки, зв'язали її і забрали коштовності. Кардашьян, втім, постраждала тільки морально.