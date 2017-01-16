Танці дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорили серця користувачів

Незважаючи на малий вік, Гаррі і Ліза виявилися дуже пластичними, вони цілком впевнено рухалися під музику і навіть потрапляли в такт. Танці спадкоємців знаменитих батьків привели в захват користувачів, які залишили в коментарях захоплені відгуки.

До речі, Максим Галкін з деяких пір є ведучим передачі «Краще за всіх», в якій беруть участь обдаровані діти. В одному з інтерв'ю Галкін якось сказав журналістам, що якщо Гаррі і Ліза й братимуть участь в його шоу, то тільки на загальних підставах, попередньо пройшовши жорсткий конкурсний відбір, незважаючи на його батьківську любов до дітей.

Нагадаємо, нещодавно житель Ростова-на-Дону звернувся до дирекції Першого каналу з проханням прибрати з наступного новорічного ефіру Аллу Пугачову і її свиту на кшталт Максима Галкіна і Філіпа Кіркорова. У відповідь на це Пугачова «дала слово» своїм капцям, які відповіли злостивцям. Їх підтримали тапочки Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова та Яни Рудьковської, правда, на тапках Тіматі флешмоб на захист Пугачової перервався. Репер не захотів брати в ньому участь.