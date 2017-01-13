Ксенія Собчак вперше показала сина
Світська левиця опублікувала в соціальній мережі Instagram фотографію сина.
Світська левиця Ксенія Собчак вперше показала сина. Вона опублікувала в соціальній мережі Instagram його фотографію.
Телеведуча вирішила приховати обличчя малюка. На фото видно лише маленька ручка Платона, на яку надітий ланцюжок з замочком.
"Із задоволенням підтримую спільний проект" Луї Віттон "і UNICEF, що допомагає всім дітям, які потрапили в біду", - йдеться в підписі до фото.
Користувачі Мережі активно відреагували на публікацію, написавши за годину більше сотні коментарів.