Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Світська левиця Ксенія Собчак вперше показала сина. Вона опублікувала в соціальній мережі Instagram його фотографію.

Телеведуча вирішила приховати обличчя малюка. На фото видно лише маленька ручка Платона, на яку надітий ланцюжок з замочком.

"Із задоволенням підтримую спільний проект" Луї Віттон "і UNICEF, що допомагає всім дітям, які потрапили в біду", - йдеться в підписі до фото.

Користувачі Мережі активно відреагували на публікацію, написавши за годину більше сотні коментарів.