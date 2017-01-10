Катерина Климова зважилася на постільні сцени

Актриса знялася в російській адаптації знаменитого британського ситкому «Коханки».

«Закохані жінки» розкажуть про долю чотирьох подруг дитинства. Після школи вони роз'їхалися по різних містах, але після тридцяти повернулися в рідне місто, яке знаходиться в ближньому Підмосков'ї. Давні подружки зустрічаються в будинку у героїні Катерини Волкової та проводять багато годин разом, обговорюючи свої відносини з чоловіками.

Цікаво, що за сюжетом героїня Дар'я Єкамасова чекає дитину, хоча в реальному житті в схожому становищі незабаром після зйомок виявилася Катерина Климова. І поки серіал чекав свого часу, актриса вже встигла в четвертий раз стати мамою. За цей час Катерина вийшла заміж за актора Гелу Месхі і народила дочку, яку назвали Беллою.