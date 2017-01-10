Олена Ваєнга лежить під крапельницею

Сьогодні почався перший робочий тиждень після довгих новорічних канікул. А ось Олена Ваєнга не дозволила собі довго відпочивати і вже дала кілька концертів, а до кінця січня їй належить здійснити ще 10 виступів. Але не завжди планам судилося збутися, і іноді здоров'я підводить в самий невідповідний момент. Судячи з усього, артистка застудилася на морозі. І так сильно, що вчора їй довелося поїхати в лікарню. Олена опублікувала відео, на якому чути голос співачки. Вона розповідає, що одна після Різдва їхала в лікарню, а їй нікуди не хотілося їхати. Шанувальники побажали зірці якнайшвидшого одужання. Але дві години тому Ваєнга опублікувала фотографію з крапельницею. «Сьогодні і післязавтра концерту не буде ... молю Бога, що б до Таллінна підняли ..., - з сумом написала Ваєнга.

Фанати Олени стурбовані її станом здоров'я. Вони порадили їй звернутися до імунолога, так як останнім часом вона часто хворіє. Також передплатники побажали їй якнайшвидшого одужання і написали всілякі слова підтримки.