Американські зірки вийдуть з протестом проти Трампа

Кеті Перрі

Знамениті співачки Шер і Кеті Перрі, актриса Скарлетт Йоханссон, а також інші зірки візьмуть участь у жіночому марші протесту проти обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє видання Washington Examiner.

Протестна хода відбудеться у Вашингтоні 21 січня - на наступний день після інавгурації нового президента - і носитиме мирний характер, повідомляє газета. До перелічених знаменитостей також приєднаються актриси Америка Феррера, Емі Шумер, Джуліанна Мур і Френсіс Макдорманд.

Понад 150 аналогічних заходів пройдуть в той же день і в інших штатах США. Наприклад, хід в Юті очолить актриса і телеведуча Челсі Хендлер.

Інавгурація 45-го президента США відбудеться 20 січня. Вона розпочнеться о 12.00 за місцевим часом у будівлі Капітолію, де засідає конгрес. Зазначалося, що Трамп планує особисто написати свою інавгураційну промову. На церемонії будуть присутні від двох до трьох мільйонів чоловік.