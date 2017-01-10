Росіяни вимагають прибрати Пугачову, Кіркорова та Галкіна з новорічного ефіру

Майже 100 тисяч росіян підписалися під зверненням на адресу генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста з проханням поліпшити новорічне телевізійне шоу в 2018 році.

Збір підписів оголосили після святкового ефіру телеканалу, де транслювалися проекти з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим і Максимом Галкіним у головних ролях. Показ викликав потік гнівної критики як з боку відомих діячів культури, так і з боку простих росіян. Костянтину Ернсту запропонували провести ряд опитувань з метою з'ясувати, що ж хочуть бачити мешканці країни в новорічному ефірі.

Автором петиції став житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян. За його словами, "Першому каналу" слід терміново провести роботу над помилками.

"Всі вже потихеньку звиклися з вашим "Давай одружимося", але коли ви запустили цю передачу в грудні замість хокейного матчу" Кубка Першого каналу "за участю збірної Росії і мотивували це низькими рейтингами хокейних баталій, мені здається, що це було вашою стратегічною помилкою! А те, що відбувалося у вашому новорічному ефірі, - це вже просто за межею! Чому особливо виділив новорічний ефір "Першого каналу"? Тому що він, на мій погляд, став за якістю значно програвати собі минулих років. Повірте, мало кому сподобалося перебувати за столом "в гостях у примадонни". Почитайте десятки тисяч коментарів під петицією і переконайтеся в цьому самі! " - зазначає автор звернення, підкреслюючи, що в Росії потрібно міняти новорічне телебачення.

У відповідь заступник голови Мінкомзв'язку Олексій Волін заявив, що в Росії краще в світі телебачення, а якщо комусь не подобаються новорічні ефіри, їх можна не дивитися. За словами чиновника, відомство не має претензій до якості шоу, що транслювалися на російських каналах в новорічну ніч.

"Прийняття будь-яких профілактичних заходів не планується. У Росії краще в світі телебачення, і ті, кому не подобається його новорічний зміст, можуть його не дивитися", - цитує Воліна RT.

Як писав TopNews, раніше новорічний ефір 2016-2017 розкритикував відомий продюсер Максим Фадєєв. Він порівняв те, що відбувається, з зануренням в пекло, додавши, що не зміг додивитися шоу ні на одному з федеральних телеканалів.