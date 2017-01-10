У Литві закрили шоу "Вгадай мелодію" через нацистське вітання (відео)

Як розповів т.в.о. гендиректора каналу LRT Рімвідас Палецкіс, увечері 6 січня під час запису програми одна з учасниць, вгадавши пісню литовського композитора Сімонаса Донсковаса, який є євреєм за походженням, однією рукою показала жест нацистського привітання, іншою доклала два пальці до верхньої губи, очевидно зображуючи вуса Гітлера, і голосно прокричала «єврей».

За визнанням т.в.о. генерального директора LRT, він був шокований, коли побачив епізод.

«Це поведінка не поєднується з пропагандуючими цінностями LRT. Як відповідальний за програми каналу і тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора, я прошу вибачення у наших глядачів. Про цей інцидент поінформовано генерального директор, який прийняв рішення негайно зупинити показ програми», - цитує topnews Палецкіса.

Він додав, що зйомки нового епізоду, які повинні були відбутися протягом дня, скасовані. Палецкіс також приніс глядачам вибачення за те, що сталося.

Як з'ясувалося, учасницею, через яку закрили передачу, виявилася місцева актриса і громадська активістка Аста Буакуте. Коментуючи журналістам свою поведінку на шоу, вона порадила їм не шукати конфлікти на рівному місці і, тим більше, на розважальній передачі.