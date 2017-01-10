Борис Моїсеєв знаходиться при смерті

Шанувальники стурбовані станом артиста, здоров'я якого підкосили перенесений інсульт і згубні звички.

Ще два роки тому Борис Моїсеєв знайшов в собі сили виступити на декількох концертах і відзначити своє 60-річчя в оточенні шанувальників. Однак після цього він зник з екранів телевізорів, не з'являється на публіці і не приймає участі в концертах. Організатори кажуть, що вся справа у нездужанні артиста. Схоже, перенесений раніше інсульт, дався взнаки, а шкідливі звички співака посилили ситуацію, пише Live SMI.