Затримана банда з 16 осіб за пограбування Кім Кардашьян

Банда з 16 осіб затримано в Парижі за пограбування Кім Кардашьян. Як повідомляє видання Mirror, операція із затримання почалася о 6 годині ранку.

Минулого тижня світська левиця розповіла на телешоу телеканалу Е1 про події ночі, коли на неї напали зловмисники.

За її словами, її хотіли застрелити.

Нагадаємо, що Кардашьян тривалий час намагалася ховатися від публіки після пограбування в Парижі, яке відбулося в ніч з 2 на 3 жовтня 2016 року.