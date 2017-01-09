Журі "Золотого глобуса" визнало "Місячне світло" кращим драматичним фільмом

Фільм "Місячне світло" отримав престижну нагороду "Золотий глобус" як кращий драматичний фільм. Фільм Баррі Дженкінса випередив іменитих претендентів, включаючи "З міркувань совісті" Мела Гібсона і "За всяку ціну" Девіда Маккензі.

За кращу чоловічу роль в драматичному фільмі нагороду отримав Кейсі Аффлек, який зіграв у стрічці "Манчестер біля моря". Премія за кращу жіночу драматичну роль дісталась Ізабель Юппер, яка знялася у фільмі "Вона".

Найбільшу кількість премій отримав мюзикл "Ла-ла-ленд", який був оцінений журі в чотирьох основних комедійних категоріях, а також отримав нагороди за кращий сценарій, музику та пісні.

Нагадаємо, в минулому році кращим драматичним фільмом був визнаний "Вижив", а Леонардо Ді Капріо відзначили за акторські здібності.