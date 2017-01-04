Памела Андерсон міняє Голівуд на Європу

Памела Андерсон повідомила, що назавжди їде зі США, країни, де вона прожила багато років. За її словами вже багато її друзів перебралися в Європу, тому модель зараз підшукує собі квартиру в Лондоні або Парижі, щоб бути ближче до них.

Зараз Андерсон рідко знімається в фільмах, але недавно вона підписала контракт на зйомки в канадській стрічці «The People Garden». Актриса знову постане перед глядачами повністю оголеною. Після цього вона має намір залишити кінематографічну кар'єру і присвятити всі сили захисту тварин.

Зірка переживає, що уряд Америки нічого не робить для поліпшення клімату на планеті. У Європі, куди вона давно мріяла переїхати, модель має намір продовжити заняття благодійністю і пропагувати дбайливе поводження з ресурсами Землі. Крім того, вона збирається більше часу приділяти сім'ї і друзям.