Актриса Альона Хмельницька поділилася у своєму мікроблозі несподіваним фото

Результати своїх занять вона напередодні продемонструвала публіці.

Трохи перекусивши за святковим столом, Олена ... взяла та й сіла на шпагат.

Передплатники мікроблога актриси тут же згадали, що подібні фото публікувала Анастасія Волочкова. Але відзначили, що Олена виглядає на знімку набагато привабливіше. Також в мережі дуже бурхливо обговорювався той факт, що Хмельницька стала виглядати років на десять молодшою після розлучення з чоловіком, режисером Тіграном Кеосаяном. Зараз в Альони - нова любов, яка, мабуть, і допомагає виглядати їй настільки карколомно.