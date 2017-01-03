Ксенія Собчак продемонструвала груди

Ксенія Собчак сильно здивувала передплатників свого інстаграма, опублікувавши досить буденне фото. Справа в тому, що телезірка опублікувала своє фото, зроблене під час святкування Нового року. На ньому Собчак відображена з келихом шампанського. При цьому журналістка зазначила, що це, можливо, єдиний її Новий рік з «таким декольте». Нагадаємо, не так давно в родині телезірки народився син. Новонароджений, судячи з усього, отримав ім'я Платон, хоча офіційно Собчак і Максим Віторган цього не повідомляли. Через народження дитини груди матері-годувальниці помітно збільшилася в розмірах, і саме до цього Собчак привернула увагу фоловерів.

Бюст Собчак і взагалі її форма після пологів викликали закономірне захоплення у шанувальників телезірки, які взялися розсипатися в компліментах. «Ксенія, захоплююсь вами! Виглядаєте так, ніби не народжували ніколи. Ви ж нас не обманюєте?» - дивується одна з передплатниць.