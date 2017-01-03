Пугачова шокувала молодіжним виглядом

Алла Пугачова вирішила довести шанувальникам, що в будь-якій ситуації головне - це комфорт. У своєму мікроблозі Примадонна опублікувала дві новорічні фотографії, і з'ясувалося, що співачка відзначала свято ... в рваних джинсах і футболці.

«З Новим роком!» (Орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru), - підписала Алла Борисівна обидва знімки, на яких відображена в своєму демократичному вбранні.

Особливо колоритно співачка виглядала на тлі інших гостей, адже і Марина Юдашкіна, і інші дами, які були присутні в цей вечір, вважали за краще надягти розкішні сукні.

Втім, Максим Галкін також зробив вибір на користь джинсів і футболки, тому разом подружжя виглядало дуже гармонійно.

До речі, наряд Пугачової дуже сподобався її передплатникам. У коментарях до фотографій вони завалили співачку компліментами і в черговий раз відзначили її стрункість.