Коханий співака Джорджа Майкла розповів правду про його смерть

Відомий співак помер на Різдво в своєму особняку в Оксфордширі. Писали, що бездиханне тіло артиста виявили його родичі, однак це було не зовсім так. Майкла в ліжку знайшов ліванський стиліст і порно-актор Фаді Фаваз, який останні два роки був коханцем артиста. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі: «це Різдво я не зможу забути ніколи ... я знайшов тіло свого партнера раннім різдвяним ранком. Він лежав у своєму ліжку з умиротвореним виразом на обличчі».

За попередньою версією Джордж Майкл помер через проблеми з серцем. Кілька років тому у Джорджа були серйозні проблеми з наркотиками, однак після лікування і реабілітації, за його здоров'ям ретельно стежили досвідчені лікарі. Незадовго до смерті співак прекрасно себе почував і працював над новим альбомом. Смерть Джорджа Майкла стала ще однією великою втратою 2016 року для всього музичного світу.