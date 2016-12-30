Анна Сєдокова чекає третю дитину

На своїй сторінці в Instagram 34-річна знаменитість останнім часом дуже часто публікує фотографії з квітами і подарунками, натякаючи на те, що в неї є коханий чоловік. А ось знімками в повний зріст співачка шанувальників вже давно не балує, повідомляє Informing.

Проте PR-менеджер колишньої солістки гурту «ВІА Гра» заперечує її «цікаве» положення і каже, що співачка не збирається виходити заміж.

Директор Анни Сєдокової Кирило Павлов також нещодавно виступив в ЗМІ із запевненнями, що інформація про вагітність виконавиці не відповідає дійсності. Він запевнив, що незабаром Сєдокова поїде на відпочинок в США, звідки «буде постити фотографії, за якими стане ясно, що вона не вагітна».

Однак поки представники 34-річної зірки зайняті спростуваннями, самій Анні Седоковій стає все складніше приховувати свій стан. Так, днями зірку помітили на одному з новорічних корпоративів в одязі, який не залишає ніяких сумнівів про те, що вона незабаром стане мамою.

На сцені московського Soho Country Club Анна Сєдокова, яка раніше ніколи не упускає можливості продемонструвати стрункі форми з ідеальною талією, рухалася дуже обережно, але летюче плаття, яке зрадницьки обдував вентилятор, продемонструвало, що термін вагітності зірки вже відчутний.

У Мережі також гуляє відео з Анною Сєдоковою в вільному одязі вже на іншому виступі в Астані. На цей раз кругленький живіт співачка ховає під широким піджаком від брючного костюма.

Нагадаємо, у Анни Сєдокової вже є дві дочки: 12-річна Аліна від футболіста Валентина Белькевича, який загинув у 2014 році, і 5-річна Моніка від підприємця Максима Чернявського.

З новим обранцем співачка познайомилася на музичній премії RU.TV в травні поточного року. А вже через два місяці після знайомства співачка повідомила своєму новому коханому, що вагітна.