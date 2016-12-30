Пугачова в новорічну ніч буде пригощати гостей смаженими огірками і шарліпупою

Про це журналістам повідомив Олександр Буйнов. «Ми будемо їсти олів'є, фаршировану рибу. У Алли досить помічниць по господарству, але вона і сама чудово готує. Втім, ми ж йдемо до друзів не заради їжі і шампанського — все це можна купити і посидіти вдома. Ми збираємося заради приголомшливої атмосфери. Алла дуже любить друзів, у неї в гостях завжди дуже комфортно. Ми і поспіваємо, і посміємося, і в телевізорі на себе, улюблених, подивимося», — цитує співака видання «Дни.ру».

Сама Пугачова запевняє, що на її святковому столі будуть найпростіші страви: «Олів'є, оселедець під шубою, картопелька, холодець, риба під маринадом ... І обов'язково під ранок пельмені і яєчня. Це Жванецький завжди просить».

Втім, є у неї і особливі — «фірмові» — страви. Наприклад, смажені огірки, які дуже любить колишня сваха Пугачової Олена Преснякова. Смажать їх як кабачки, обвалявши в борошні або в сухарях, тільки в соняшникову олію треба додати сіль і чорний перець.

Ще одне її знамените частування — шарліпупа. За словами Пугачової, шарліпупа — це коли «все, що може з’єднатися, з’єднується». Рецепт цієї імпровізації Алла Борисівна відтворити не зможе: «До мене рецепти приходять під час готування, — пояснює вона. — Більш-менш постійні інгредієнти в шарліпупі — майонез і сир. Але кожен раз блюдо виходить по-різному. Треба просто взяти все, що знайдеться в холодильнику, вивалити на сковороду і засмажити. Результат — дивовижний!».

А ось від спиртного Пугачова відмовилася: «Я не вживаю алкоголь. Хоча під час застілля не проти за компанію підняти келих шампанського».