«Forbes» опублікував рейтинг найбагатших американських знаменитостей

З усього розмаїття зірок американського шоу-бізнесу, тільки четверо офіційно вважаються мільярдерами, повідомляє VistaNews.

Першим у списку виявився знаменитий режисер Джордж Лукас, творець культової саги «Зоряні війни». Його стан оцінюється в 4,6 мільярда доларів.

На другому місці ще один культовий режисер. Стівен Спілберг заробив трохи менше Лукаса, хоча відомих фільмів на його рахунку як мінімум стільки ж. Стан Спілберга журналісти «Форбс» оцінили в 3,7 мільярда доларів.

Третьою в списку розташувалася скандальна телеведуча Опра Уімфрі. Без неї важко уявити будь-яку хоч скільки-небудь значиму суспільну подію в США. Кар’єра скандальної журналістки принесла їй дохід в сумі 2,8 мільярда в національній американській валюті.

Четвертим у списку став останній з офіційних доларових мільярдерів серед знаменитостей — Майкл Джордан. Великий баскетболіст в дев’яностих змусив весь світ асоціювати слово «баскетбол» зі своїм прізвищем. Після завершення кар’єри Джордан продовжує укладати величезну кількість контрактів із знаменитими брендами, а його загальний статок оцінили в 1,2 мільярда доларів.

А ось Девіду Копперфілду дотягнути до мільярда не допомогли ні здатність змусити зникнути статую Свободи, ні різноманітний арсенал інших «магічних» талантів. Але і наявних коштів вистачило для почесної п'ятого рядка в рейтингу «Forbes». Доходи знаменитого «чарівника» досягають позначки в 850 мільйонів доларів.