Холлі Беррі та Олів’є Мартінес розлучилися

Шлюборозлучний процес Холлі Беррі та Олів’є Мартінеса, який тривав протягом останніх 14 місяців, завершено, і зірки більше не є подружжям. Тепер Холлі та Олів’є залишається врегулювати питання опіки над своїм загальним трирічним сином Масео, повідомляє видання zvezdez.ru.

Оскільки за законами штату Каліфорнія лише один з подружжя може бути ініціатором розлучення, Олів’є Мартінес дозволив Холлі Беррі заявити, що ініціатива виходила від неї. Фактично ж вони одночасно подали заяву про розірвання шлюбу ще в жовтні 2015 року. В один час папараці стверджували, що зоряна пара помирилася і передумала розлучатися, але ці припущення виявилися помилковими.

Деякі західні ЗМІ стверджують, що Холлі та Олів’є ще не повністю поділили активи, однак така інформація звучить сумнівно, адже зірки укладали шлюбний контракт і суперечок щодо розділу майна при розірванні шлюбу не повинно виникати.