Соня Кіперман змінилася до невпізнання

Брежнєва неодноразово зізнавалася, що дуже щаслива від того, що її дочка вже зовсім доросла і може супроводжувати маму на різних вечірніх заходах, повідомляє видання «Домашний очаг».

Багато шанувальників відзначають, що Соня виросла копією зіркової мами. Але, судячи з останніх змін у зовнішності 15-річної спадкоємиці артистки, юна дівчина не прагне бути схожою на свою зіркову маму. Нещодавно дочка знаменитості опублікувала знімок, на якому її багато хто не зміг упізнати.

Річ у тім, що Соня відрізала чубок, її волосся стало темнішим, а губи вона намалювала помадою глибокого винного кольору. Через подібне перетворення, дочка Брежнєвої стала невпізнанною.

Але такі радикальні зміни порадували її підписників, які негайно засипали 15-річну Кіперман компліментами.