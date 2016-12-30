Кейт Бекінсейл сфотографувалася для журналу «Shape»

Артистка прикрасила собою обкладинку журналу про красу і фітнес «Shape», повідомляє видання Paparazzi.ru.

Також Кейт поділилася з читачами способами підтримання себе в такій приголомшливій формі.

Виявляється Бекінсейл вже давно повністю відмовилася від вживання алкоголю. Обов’язковими для себе вона вважає щоденні фітнес-сніданки і заняття в спортзалі:

«Я займаюся в залі зі своїм тренером п'ять або шість разів на тиждень. У мене є розроблений план кругового тренування, яку я поєдную з жорстким кардіо. Чим мені подобається така робота в залі, так це тим, що ти не робиш одну вправу занадто довго, тому тобі це не набридає. Ви доходите до точки, коли вам здається, що ви впадете замертво, а потім просто беретеся за щось інше».