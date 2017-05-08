Вчені виявили кладовище зірок

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Астрофізики з Колумбійського університету США виявили своєрідне кладовищі зірок - місце, куди відправляються всі згаслі зірки.

Як відомо, кожне небесне світило переживає етапи зародження, розвитку і загибелі. Однак до сих пір фахівцям не вдавалося виявити місце останнього спочинку вимерлих зірок.

З'ясувалося, що зірки спочивають всередині Чумацького шляху. Фахівці відзначають, що кладовище зірок розташувалося в центрі Галактики.

spacetelescope.org / ESA/Hubble & NASA