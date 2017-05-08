Корейці виготовили горілку, яка не викликає похмілля
Як запевняють творці, їхня горілка стимулює роботу мозку, заряджає енергією і сприяє пружності шкіри.
Південнокорейські вчені синтезували горілку, яка не викликає похмілля. Про це повідомляє "Федеральне агентство новин".
Над унікальною розробкою працювала група вчених з Чунгамського національного університету.
Горілку назвали "O2 Lin". Її головна відмінність в тому, що до складу звичайної горілки додається насичений кисень.
Як запевняють творці, дія їхньої горілки на організм можна порівняти з дією кисневого коктейлю - вона стимулює роботу мозку, заряджає енергією і навіть сприяє набуттю здорового зовнішнього вигляду і пружності шкіри.
Також творці запевняють, що після їхньої горілки можна протверезіти швидше, ніж після вживання звичайної.